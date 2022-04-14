Happy Dog (HAPPYDOG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Happy Dog (HAPPYDOG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Happy Dog (HAPPYDOG) Informasjon MEET THE HAPPY DOG! From the ashes, a new community took shape - a new dog, a bolder dog, a HAPPY DOG. Happy Dog has no dev. It’s the community itself, driven by everyone’s passion and ideas. This project is all about creating a unique meme coin called Happy Dog Coin on the Solana blockchain. The coin is inspired by the viral "vibing pug" dog meme that has captured the hearts of social media users. The vision is to combine the popularity of meme culture with the efficiency and scalability of Solana, aiming to create a fun, community-driven token that celebrates humor and positivity. Offisiell nettside: https://happydog.meme/ Kjøp HAPPYDOG nå!

Happy Dog (HAPPYDOG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Happy Dog (HAPPYDOG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K Total forsyning: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M Sirkulerende forsyning: $ 998.47M $ 998.47M $ 998.47M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 15.11K $ 15.11K $ 15.11K All-time high: $ 0.0014498 $ 0.0014498 $ 0.0014498 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Happy Dog (HAPPYDOG) pris

Happy Dog (HAPPYDOG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Happy Dog (HAPPYDOG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAPPYDOG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAPPYDOG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HAPPYDOGs tokenomics, kan du utforske HAPPYDOG tokenets livepris!

HAPPYDOG prisforutsigelse Vil du vite hvor HAPPYDOG kan være på vei? Vår HAPPYDOG prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAPPYDOG tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!