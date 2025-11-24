Happy Acid pris i dag

Sanntids Happy Acid (ACID) pris i dag er $ 0.00000452, med en 2.05% endring de siste 24 timene. Nåværende ACID til USD konverteringssats er $ 0.00000452 per ACID.

Happy Acid rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,526.03, med en sirkulerende forsyning på 1.00B ACID. I løpet av de siste 24 timene ACID har den blitt handlet mellom $ 0.00000443(laveste) og $ 0.00000457 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00304023, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000333.

Kortsiktig har ACID beveget seg +0.49% i løpet av den siste timen og -9.95% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Happy Acid (ACID) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.53K$ 4.53K $ 4.53K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Happy Acid er $ 4.53K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på ACID er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.53K.