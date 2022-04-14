Hanu Yokia (HANU) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hanu Yokia (HANU), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hanu Yokia (HANU) Informasjon $HANU is the first step of four in the Goji Cryptoverse that will allow for the creation of a vibrant ecosystem that sits at the foundation of a new enterprise. The Goji Crypto platform will allow businesses of all sizes to leverage the power of blockchain technology to fill the gaps in their current payment processing systems. This project has a two sided coin. Our first and foremost is the community side. The Goji Crypto ecosystem will be driven by a diverse and highly motivated community. Similar to open-source and other collaborative projects, all innovation comes from the community itself where collaborative use actually enriches our resources. Flipping the coin to the other side is a business orientated structure that leverages the Goji ecosystem within their Blockchain Integration for Businesses. This enables a faster and more secure information transfer between businesses by making use of blockchain's power of transparency and real-time data ledger technology. This platform enables businesses to verify identities and reduce fraud by prioritizing the inherent safety that comes from blockchain capabilities; reducing costs, protecting consumer data, and making it easier to approve transactions quickly. Platform Capabilities: Business Integrations

Shared Ledger

Secure (Tamper Proof)

Identity Management

Confidential

Audit capabilities

Governance

Business Logic in Smart Contracts

Offisiell nettside: https://www.gojicrypto.com/en/tokens/hanu-yokia

Markedsverdi: $ 21.09M
Total forsyning: $ 593.28T
Sirkulerende forsyning: $ 149.80T
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 83.54M
All-time high: $ 0
All-Time Low: $ 0
Nåværende pris: $ 0

Hanu Yokia (HANU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hanu Yokia (HANU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HANU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HANU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HANUs tokenomics, kan du utforske HANU tokenets livepris!

