HanChain (HAN) Informasjon Dual cryptocurrency platform with Defi structure focusing on real-life use: BENECIA: online shopping platform GiftiKhan: mobile coupon AdKhan: mobile advertising platform NFT-PLAY: Web-drama streaming service NFT-PLAY: music video streaming service MusiKhan: music streaming service (K-POP) TourKhan: worldwide hotel and travel reservation service NFT-WebDrama, NFT-MusicVideo, token-MusicCopyright, token-HanChain stakings are available Offisiell nettside: https://khans.io/

HanChain (HAN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HanChain (HAN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 449.10K $ 449.10K $ 449.10K Total forsyning: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Sirkulerende forsyning: $ 407.65M $ 407.65M $ 407.65M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.65M $ 1.65M $ 1.65M All-time high: $ 26.97 $ 26.97 $ 26.97 All-Time Low: $ 0.00110286 $ 0.00110286 $ 0.00110286 Nåværende pris: $ 0.00110167 $ 0.00110167 $ 0.00110167 Lær mer om HanChain (HAN) pris

HanChain (HAN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HanChain (HAN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HANs tokenomics, kan du utforske HAN tokenets livepris!

HAN prisforutsigelse Vil du vite hvor HAN kan være på vei? Vår HAN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HAN tokenets prisforutsigelse nå!

