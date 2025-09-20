HanChain (HAN) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00118564 $ 0.00118564 $ 0.00118564 24 timer lav $ 0.00121634 $ 0.00121634 $ 0.00121634 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00118564$ 0.00118564 $ 0.00118564 24 timer høy $ 0.00121634$ 0.00121634 $ 0.00121634 All Time High $ 26.97$ 26.97 $ 26.97 Laveste pris $ 0.00118564$ 0.00118564 $ 0.00118564 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -2.21% Prisendring (7D) -10.81% Prisendring (7D) -10.81%

HanChain (HAN) sanntidsprisen er $0.00118939. I løpet av de siste 24 timene har HAN blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00118564 og et toppnivå på $ 0.00121634, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAN er $ 26.97, mens den rekordlave prisen er $ 0.00118564.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAN endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -2.21% over 24 timer og -10.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HanChain (HAN) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 479.39K$ 479.39K $ 479.39K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.78M$ 1.78M $ 1.78M Opplagsforsyning 403.03M 403.03M 403.03M Total forsyning 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0 1,500,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HanChain er $ 479.39K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAN er 403.03M, med en total tilgang på 1500000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.78M.