Hanbao (HANBAO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hanbao (HANBAO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

Hanbao (HANBAO) Informasjon Hanbao, the finless porpoise, marks a significant milestone in the conservation efforts for the Yangtze finless porpoise, a species critically endangered due to human activities in its natural habitat, the Yangtze River. Here's a concise history: Birth and Naming: Hanbao was born on June 3, 2020, in Wuhan, China, at an artificial breeding environment. This event was noteworthy because Hanbao is the first second-generation Yangtze finless porpoise to be born through artificial breeding, showcasing a potential path for species conservation. The name "Hanbao" was chosen through a public naming contest, reflecting the Chinese word for "hamburger" due to its phonetic similarity and as a playful nod, engaging public interest in conservation efforts. Offisiell nettside: https://hanbao.fun/ Kjøp HANBAO nå!

Hanbao (HANBAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hanbao (HANBAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 42.91K $ 42.91K $ 42.91K Total forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M Sirkulerende forsyning: $ 999.70M $ 999.70M $ 999.70M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.91K $ 42.91K $ 42.91K All-time high: $ 0.00458594 $ 0.00458594 $ 0.00458594 All-Time Low: $ 0.00003434 $ 0.00003434 $ 0.00003434 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hanbao (HANBAO) pris

Hanbao (HANBAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hanbao (HANBAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HANBAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HANBAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HANBAOs tokenomics, kan du utforske HANBAO tokenets livepris!

HANBAO prisforutsigelse Vil du vite hvor HANBAO kan være på vei? Vår HANBAO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HANBAO tokenets prisforutsigelse nå!

