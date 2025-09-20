Hana by Virtuals (HANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00111533 $ 0.00111533 $ 0.00111533 24 timer lav $ 0.0014874 $ 0.0014874 $ 0.0014874 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00111533$ 0.00111533 $ 0.00111533 24 timer høy $ 0.0014874$ 0.0014874 $ 0.0014874 All Time High $ 0.00192551$ 0.00192551 $ 0.00192551 Laveste pris $ 0.0001877$ 0.0001877 $ 0.0001877 Prisendring (1H) +0.16% Prisendring (1D) -16.05% Prisendring (7D) +61.07% Prisendring (7D) +61.07%

Hana by Virtuals (HANA) sanntidsprisen er $0.00116631. I løpet av de siste 24 timene har HANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00111533 og et toppnivå på $ 0.0014874, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HANA er $ 0.00192551, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HANA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -16.05% over 24 timer og +61.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hana by Virtuals (HANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.17M$ 1.17M $ 1.17M Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Hana by Virtuals er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HANA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.