Dagens Hana by Virtuals livepris er 0.00116631 USD. Spor prisoppdateringer for HANA til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HANA pristrenden enkelt hos MEXC nå.

1 HANA til USD livepris:

$0.00116654
-16.00%1D
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hana by Virtuals (HANA) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 12:40:14 (UTC+8)

Hana by Virtuals (HANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00111533
24 timer lav
$ 0.0014874
24 timer høy

$ 0.00111533
$ 0.0014874
$ 0.00192551
$ 0.0001877
+0.16%

-16.05%

+61.07%

+61.07%

Hana by Virtuals (HANA) sanntidsprisen er $0.00116631. I løpet av de siste 24 timene har HANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00111533 og et toppnivå på $ 0.0014874, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HANA er $ 0.00192551, mens den rekordlave prisen er $ 0.0001877.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HANA endret seg med +0.16% i løpet av den siste timen, -16.05% over 24 timer og +61.07% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hana by Virtuals (HANA) Markedsinformasjon

$ 1.17M
--
$ 1.17M
1.00B
1,000,000,000.0
Nåværende markedsverdi på Hana by Virtuals er $ 1.17M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HANA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.17M.

Hana by Virtuals (HANA) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hana by Virtuals til USD ble $ -0.000223066407556534.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hana by Virtuals til USD ble $ +0.0009128353.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hana by Virtuals til USD ble $ +0.0010563591.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hana by Virtuals til USD ble $ +0.0004117927391744642.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.000223066407556534-16.05%
30 dager$ +0.0009128353+78.27%
60 dager$ +0.0010563591+90.57%
90 dager$ +0.0004117927391744642+54.58%

Hva er Hana by Virtuals (HANA)

Hana is the AI Agent of Persona. She is the main character of tomorrow. A transmedia agentic character featured in short films, manga, games and living alongside us every day as an AI agent on social media. She interacts with her community on social platforms and generates personalized content based on NFT identity helping users grow their digital brand (videos, images, text). Powered by a proprietary AI framework, Hana is also the foundation of Hana Studios, a platform offering Agent-as-a-Service tools through crypto payments, including $HANA.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hana by Virtuals (HANA) Ressurs

Offisiell nettside

Hana by Virtuals Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hana by Virtuals (HANA) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hana by Virtuals (HANA) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hana by Virtuals.

Sjekk Hana by Virtualsprisprognosen nå!

HANA til lokale valutaer

Hana by Virtuals (HANA) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hana by Virtuals (HANA) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HANA tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hana by Virtuals (HANA)

Hvor mye er Hana by Virtuals (HANA) verdt i dag?
Live HANA prisen i USD er 0.00116631 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HANA-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HANA til USD er $ 0.00116631. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hana by Virtuals?
Markedsverdien for HANA er $ 1.17M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HANA?
Den sirkulerende forsyningen av HANA er 1.00B USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHANA ?
HANA oppnådde en ATH-pris på 0.00192551 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HANA?
HANA så en ATL-pris på 0.0001877 USD.
Hva er handelsvolumet til HANA?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HANA er -- USD.
Vil HANA gå høyere i år?
HANA kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HANA prisprognosen for en mer grundig analyse.
