Hana (HANA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0,00002466 24 timer lav $ 0,00002594 24 timer høy All Time High $ 0,00366262 Laveste pris $ 0,00000915 Prisendring (1H) +%4,16 Prisendring (1D) +%2,05 Prisendring (7D) -%1,07

Hana (HANA) sanntidsprisen er $0,00002591. I løpet av de siste 24 timene har HANA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0,00002466 og et toppnivå på $ 0,00002594, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HANA er $ 0,00366262, mens den rekordlave prisen er $ 0,00000915.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HANA endret seg med +%4,16 i løpet av den siste timen, +%2,05 over 24 timer og -%1,07 i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hana (HANA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 230,91K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 230,91K Opplagsforsyning 8,91B Total forsyning 8.913.101.265,703384

Nåværende markedsverdi på Hana er $ 230,91K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HANA er 8,91B, med en total tilgang på 8913101265.703384. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 230,91K.