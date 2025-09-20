HAMSTERBATYA (BATYA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00000368 24 timer lav $ 0.00000371 24 timer høy All Time High $ 0.00071026 Laveste pris $ 0.00000269 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.06% Prisendring (7D) -10.12%

HAMSTERBATYA (BATYA) sanntidsprisen er $0.00000369. I løpet av de siste 24 timene har BATYA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00000368 og et toppnivå på $ 0.00000371, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BATYA er $ 0.00071026, mens den rekordlave prisen er $ 0.00000269.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BATYA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.06% over 24 timer og -10.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HAMSTERBATYA (BATYA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.69K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.69K Opplagsforsyning 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HAMSTERBATYA er $ 3.69K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BATYA er 1.00B, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.69K.