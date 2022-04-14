Hamster Wheel Breaker (BREAKER) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hamster Wheel Breaker (BREAKER), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Informasjon Gateway to a world where animated content and NFTs converge.

Inspired by the fight for freedom, we break barriers between art, technology, and identity.

We serve as a beacon of inspiration and strength for all those who need it,

empowering creators to reclaim ownership and vision in a digital age.

Here, innovation and imagination are boundless,

where every piece tells a story, and every token holds a dream.

This is more than a movement—it’s a revolution.

A space where passion fuels progress, and freedom fuels creativity.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hamster Wheel Breaker (BREAKER), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 67.79K $ 67.79K $ 67.79K Total forsyning: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M Sirkulerende forsyning: $ 999.41M $ 999.41M $ 999.41M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 67.79K $ 67.79K $ 67.79K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hamster Wheel Breaker (BREAKER) pris

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hamster Wheel Breaker (BREAKER) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet BREAKER tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange BREAKER tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår BREAKERs tokenomics, kan du utforske BREAKER tokenets livepris!

BREAKER prisforutsigelse Vil du vite hvor BREAKER kan være på vei? Vår BREAKER prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se BREAKER tokenets prisforutsigelse nå!

