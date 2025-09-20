Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 24 timer lav $ 0 24 timer høy $ 0 All Time High $ 0 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.21% Prisendring (7D) -9.42%

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har BREAKER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BREAKER er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BREAKER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.21% over 24 timer og -9.42% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hamster Wheel Breaker (BREAKER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.33K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 73.33K Opplagsforsyning 999.41M Total forsyning 999,410,496.5442677

Nåværende markedsverdi på Hamster Wheel Breaker er $ 73.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BREAKER er 999.41M, med en total tilgang på 999410496.5442677. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 73.33K.