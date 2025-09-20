Hammer Of Justice (HAMMER) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -2.05% Prisendring (7D) -24.59% Prisendring (7D) -24.59%

Hammer Of Justice (HAMMER) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HAMMER blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAMMER er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAMMER endret seg med -- i løpet av den siste timen, -2.05% over 24 timer og -24.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hammer Of Justice (HAMMER) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.31K$ 23.31K $ 23.31K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.31K$ 23.31K $ 23.31K Opplagsforsyning 998.31M 998.31M 998.31M Total forsyning 998,314,842.103876 998,314,842.103876 998,314,842.103876

Nåværende markedsverdi på Hammer Of Justice er $ 23.31K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAMMER er 998.31M, med en total tilgang på 998314842.103876. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.31K.