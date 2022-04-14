Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Informasjon For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world's largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan. Offisiell nettside: https://securitize.io/primary-market/hl-scope

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M Total forsyning: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K Sirkulerende forsyning: $ 8.17K $ 8.17K $ 8.17K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 9.85M $ 9.85M $ 9.85M All-time high: $ 1,205.44 $ 1,205.44 $ 1,205.44 All-Time Low: $ 1,152.33 $ 1,152.33 $ 1,152.33 Nåværende pris: $ 1,204.24 $ 1,204.24 $ 1,204.24 Lær mer om Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) pris

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HLSCOPE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HLSCOPE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HLSCOPEs tokenomics, kan du utforske HLSCOPE tokenets livepris!

