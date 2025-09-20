Dagens Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund livepris er 1,204.05 USD. Spor prisoppdateringer for HLSCOPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HLSCOPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund livepris er 1,204.05 USD. Spor prisoppdateringer for HLSCOPE til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HLSCOPE pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HLSCOPE

HLSCOPE Prisinformasjon

HLSCOPE Offisiell nettside

HLSCOPE tokenomics

HLSCOPE Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Logo

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Pris (HLSCOPE)

Ikke oppført

1 HLSCOPE til USD livepris:

$1,204.05
$1,204.05$1,204.05
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:51 (UTC+8)

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 1,203.06
$ 1,203.06$ 1,203.06
24 timer lav
$ 1,204.24
$ 1,204.24$ 1,204.24
24 timer høy

$ 1,203.06
$ 1,203.06$ 1,203.06

$ 1,204.24
$ 1,204.24$ 1,204.24

$ 1,204.69
$ 1,204.69$ 1,204.69

$ 1,152.33
$ 1,152.33$ 1,152.33

-0.00%

+0.02%

+0.12%

+0.12%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) sanntidsprisen er $1,204.05. I løpet av de siste 24 timene har HLSCOPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,203.06 og et toppnivå på $ 1,204.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HLSCOPE er $ 1,204.69, mens den rekordlave prisen er $ 1,152.33.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HLSCOPE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Markedsinformasjon

$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M

--
----

$ 9.84M
$ 9.84M$ 9.84M

8.17K
8.17K 8.17K

8,174.597194
8,174.597194 8,174.597194

Nåværende markedsverdi på Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund er $ 9.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HLSCOPE er 8.17K, med en total tilgang på 8174.597194. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.84M.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund til USD ble $ +0.27353.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund til USD ble $ +5.6065384200.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund til USD ble $ +13.2514130850.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund til USD ble $ +31.07365497696.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.27353+0.02%
30 dager$ +5.6065384200+0.47%
60 dager$ +13.2514130850+1.10%
90 dager$ +31.07365497696+2.65%

Hva er Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

For Investors Seeking Steady Monthly Yield & Added Liquidity This Fund invests in senior secured loans made to top-tier borrowers in North America and Europe, targeting both stability and reliable returns. ✓ Seasoned asset manager: Hamilton Lane is one of the world’s largest investment management firms with over 31+ years of private markets experience, sourcing attractive investment opportunities through proprietary data and long-standing relationships. ✓ Historical track record of outperformance: The fund has consistently outperformed the Invesco Senior Loan ETF and the NAV has consistently increased since inception. ✓ 0% Performance Fee: No performance fees mean increased potential for higher returns. ✓ $0 Redemptions: No fees increase investor liquidity potential. ✓ 0% Default Rate: Senior secured loan structure can protect investors in the event of a default as they are the first to be repaid, providing recourse on the loan.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Ressurs

Offisiell nettside

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund.

Sjekk Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fundprisprognosen nå!

HLSCOPE til lokale valutaer

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HLSCOPE tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE)

Hvor mye er Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) verdt i dag?
Live HLSCOPE prisen i USD er 1,204.05 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HLSCOPE-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HLSCOPE til USD er $ 1,204.05. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund?
Markedsverdien for HLSCOPE er $ 9.84M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HLSCOPE?
Den sirkulerende forsyningen av HLSCOPE er 8.17K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHLSCOPE ?
HLSCOPE oppnådde en ATH-pris på 1,204.69 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HLSCOPE?
HLSCOPE så en ATL-pris på 1,152.33 USD.
Hva er handelsvolumet til HLSCOPE?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HLSCOPE er -- USD.
Vil HLSCOPE gå høyere i år?
HLSCOPE kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HLSCOPE prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 11:18:51 (UTC+8)

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.