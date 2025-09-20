Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 1,203.06 $ 1,203.06 $ 1,203.06 24 timer lav $ 1,204.24 $ 1,204.24 $ 1,204.24 24 timer høy 24 timer lav $ 1,203.06$ 1,203.06 $ 1,203.06 24 timer høy $ 1,204.24$ 1,204.24 $ 1,204.24 All Time High $ 1,204.69$ 1,204.69 $ 1,204.69 Laveste pris $ 1,152.33$ 1,152.33 $ 1,152.33 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.02% Prisendring (7D) +0.12% Prisendring (7D) +0.12%

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) sanntidsprisen er $1,204.05. I løpet av de siste 24 timene har HLSCOPE blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1,203.06 og et toppnivå på $ 1,204.24, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HLSCOPE er $ 1,204.69, mens den rekordlave prisen er $ 1,152.33.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HLSCOPE endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.02% over 24 timer og +0.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund (HLSCOPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 9.84M$ 9.84M $ 9.84M Opplagsforsyning 8.17K 8.17K 8.17K Total forsyning 8,174.597194 8,174.597194 8,174.597194

Nåværende markedsverdi på Hamilton Lane Senior Credit Opportunities Securitize Fund er $ 9.84M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HLSCOPE er 8.17K, med en total tilgang på 8174.597194. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 9.84M.