HALO Network (HO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00541462 $ 0.00541462 $ 0.00541462 24 timer lav $ 0.00609348 $ 0.00609348 $ 0.00609348 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00541462$ 0.00541462 $ 0.00541462 24 timer høy $ 0.00609348$ 0.00609348 $ 0.00609348 All Time High $ 8.38$ 8.38 $ 8.38 Laveste pris $ 0.00532291$ 0.00532291 $ 0.00532291 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) +12.16% Prisendring (7D) +11.59% Prisendring (7D) +11.59%

HALO Network (HO) sanntidsprisen er $0.0060734. I løpet av de siste 24 timene har HO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00541462 og et toppnivå på $ 0.00609348, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HO er $ 8.38, mens den rekordlave prisen er $ 0.00532291.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HO endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, +12.16% over 24 timer og +11.59% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HALO Network (HO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 2.54K$ 2.54K $ 2.54K Fullt utvannet markedsverdi $ 127.54K$ 127.54K $ 127.54K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 21,000,000.0 21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HALO Network er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 2.54K. Den sirkulerende forsyningen på HO er 0.00, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 127.54K.