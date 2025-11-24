Halo pris i dag

Sanntids Halo (HLO) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende HLO til USD konverteringssats er -- per HLO.

Halo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 48,486, med en sirkulerende forsyning på 208.21M HLO. I løpet av de siste 24 timene HLO har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.04466995, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har HLO beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Halo (HLO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 48.49K$ 48.49K $ 48.49K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 489.03K$ 489.03K $ 489.03K Opplagsforsyning 208.21M 208.21M 208.21M Total forsyning 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0 2,100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Halo er $ 48.49K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HLO er 208.21M, med en total tilgang på 2100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 489.03K.