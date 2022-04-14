Hall of Legends (HOL) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hall of Legends (HOL), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hall of Legends (HOL) Informasjon Hall of Legends is a celebrity fan engagement platform leveraging the collective power of celebrities to support social causes globally. Celebrities will be from multiple fields such as sports, music etc.. Hall of Legends initially will organize events with the onboarded celebrities whereby token holders can participate and engage with their favorite celebrities. All proceeds of the event will be donated to charity for social causes. Further, a marketplace fan engagement platform will be created such that fans can pay with tokens for experience with their favorite celebrities

Hall of Legends (HOL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hall of Legends (HOL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 584.96 $ 584.96 $ 584.96 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 353.35M $ 353.35M $ 353.35M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.66K $ 1.66K $ 1.66K All-time high: $ 0.148657 $ 0.148657 $ 0.148657 All-Time Low: $ 0.00000156 $ 0.00000156 $ 0.00000156 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hall of Legends (HOL) pris

Hall of Legends (HOL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hall of Legends (HOL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HOL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HOL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HOLs tokenomics, kan du utforske HOL tokenets livepris!

