Half Shiba Inu (SHIB0.5) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01681999 $ 0.01681999 $ 0.01681999 24 timer lav $ 0.01854499 $ 0.01854499 $ 0.01854499 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01681999$ 0.01681999 $ 0.01681999 24 timer høy $ 0.01854499$ 0.01854499 $ 0.01854499 All Time High $ 11.92$ 11.92 $ 11.92 Laveste pris $ 0.0161558$ 0.0161558 $ 0.0161558 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -8.10% Prisendring (7D) -19.21% Prisendring (7D) -19.21%

Half Shiba Inu (SHIB0.5) sanntidsprisen er $0.01704274. I løpet av de siste 24 timene har SHIB0.5 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01681999 og et toppnivå på $ 0.01854499, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SHIB0.5 er $ 11.92, mens den rekordlave prisen er $ 0.0161558.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SHIB0.5 endret seg med -- i løpet av den siste timen, -8.10% over 24 timer og -19.21% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Half Shiba Inu (SHIB0.5) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 594.01$ 594.01 $ 594.01 Fullt utvannet markedsverdi $ 17.04K$ 17.04K $ 17.04K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Half Shiba Inu er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 594.01. Den sirkulerende forsyningen på SHIB0.5 er 0.00, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.04K.