Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Informasjon We came across this meme token and were immediately sold on it. "HODL" is one of the most popular crypto terms in the world and when we saw what the meme was about, we knew this token would have a future. Our vision is to make the term "HODL" more than just a few words but an actual personality. Our goal is to be able to bring this term to life by giving it a unique identity that people in the crypto space can connect to. Offisiell nettside: https://hodl-sol.com/ Kjøp HODL nå!

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Half Orange Drinking Lemonade (HODL), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 46.53K $ 46.53K $ 46.53K Total forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M Sirkulerende forsyning: $ 999.71M $ 999.71M $ 999.71M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 46.53K $ 46.53K $ 46.53K All-time high: $ 0.01266971 $ 0.01266971 $ 0.01266971 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Half Orange Drinking Lemonade (HODL) pris

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Half Orange Drinking Lemonade (HODL) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HODL tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HODL tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HODLs tokenomics, kan du utforske HODL tokenets livepris!

HODL prisforutsigelse Vil du vite hvor HODL kan være på vei? Vår HODL prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HODL tokenets prisforutsigelse nå!

