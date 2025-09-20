Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00004933 $ 0.00004933 $ 0.00004933 24 timer lav $ 0.00005121 $ 0.00005121 $ 0.00005121 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00004933$ 0.00004933 $ 0.00004933 24 timer høy $ 0.00005121$ 0.00005121 $ 0.00005121 All Time High $ 0.01266971$ 0.01266971 $ 0.01266971 Laveste pris $ 0.00002726$ 0.00002726 $ 0.00002726 Prisendring (1H) 0.00% Prisendring (1D) -2.21% Prisendring (7D) -8.68% Prisendring (7D) -8.68%

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) sanntidsprisen er $0.00004988. I løpet av de siste 24 timene har HODL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00004933 og et toppnivå på $ 0.00005121, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HODL er $ 0.01266971, mens den rekordlave prisen er $ 0.00002726.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HODL endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -2.21% over 24 timer og -8.68% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Half Orange Drinking Lemonade (HODL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 49.86K$ 49.86K $ 49.86K Opplagsforsyning 999.71M 999.71M 999.71M Total forsyning 999,708,516.933263 999,708,516.933263 999,708,516.933263

Nåværende markedsverdi på Half Orange Drinking Lemonade er $ 49.86K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HODL er 999.71M, med en total tilgang på 999708516.933263. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 49.86K.