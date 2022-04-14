Half of Pepe (PE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Half of Pepe (PE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Half of Pepe (PE) Informasjon Did you know that $PE - Half of $PEPE means half the market cap of the whole Pepe?🐸 We are new and OG Meta on Solana Chain! We destroy jeets like whole #PEPE did it and nothing is going to stop us too! We did big moves just from the start and it's only beginning!! Our community is always bullish and we going to hit ATH daily! See you at half MarketCap of $PEPE We send it to Halfalla with such a strong community! Offisiell nettside: https://halfofpepe.com/ Kjøp PE nå!

Half of Pepe (PE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Half of Pepe (PE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 39.65K $ 39.65K $ 39.65K Total forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M Sirkulerende forsyning: $ 999.81M $ 999.81M $ 999.81M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 39.65K $ 39.65K $ 39.65K All-time high: $ 0.00182526 $ 0.00182526 $ 0.00182526 All-Time Low: $ 0.00001937 $ 0.00001937 $ 0.00001937 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Half of Pepe (PE) pris

Half of Pepe (PE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Half of Pepe (PE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet PE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange PE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår PEs tokenomics, kan du utforske PE tokenets livepris!

PE prisforutsigelse Vil du vite hvor PE kan være på vei? Vår PE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se PE tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!