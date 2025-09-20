Dagens HAKU livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HAKU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAKU pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens HAKU livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HAKU til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HAKU pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:18:43 (UTC+8)

HAKU (HAKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.98%

+2.98%

HAKU (HAKU) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HAKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAKU er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAKU endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +2.98% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HAKU (HAKU) Markedsinformasjon

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

--
----

$ 10.27K
$ 10.27K$ 10.27K

998.64M
998.64M 998.64M

998,640,521.627359
998,640,521.627359 998,640,521.627359

Nåværende markedsverdi på HAKU er $ 10.27K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAKU er 998.64M, med en total tilgang på 998640521.627359. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 10.27K.

HAKU (HAKU) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på HAKU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på HAKU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på HAKU til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på HAKU til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+32.95%
60 dager$ 0+33.06%
90 dager$ 0--

Hva er HAKU (HAKU)

Haku is a chubby and shy spirit known for his ability to bring luck to those who earn his trust, he guard fragments of ancient wisdom. Many seek him for his mysterious aura, but only the kind-hearted can glimpse his true magic. We going to create a wisdom community based on long term, we got lot of people on board, haku want to be a cult coin and a character loved by everyone. people already lovin him!

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

HAKU (HAKU) Ressurs

Offisiell nettside

HAKU Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil HAKU (HAKU) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine HAKU (HAKU) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for HAKU.

Sjekk HAKUprisprognosen nå!

HAKU til lokale valutaer

HAKU (HAKU) tokenomics

Å forstå tokenomics bak HAKU (HAKU) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HAKU tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om HAKU (HAKU)

Hvor mye er HAKU (HAKU) verdt i dag?
Live HAKU prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HAKU-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HAKU til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for HAKU?
Markedsverdien for HAKU er $ 10.27K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HAKU?
Den sirkulerende forsyningen av HAKU er 998.64M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHAKU ?
HAKU oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HAKU?
HAKU så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HAKU?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HAKU er -- USD.
Vil HAKU gå høyere i år?
HAKU kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HAKU prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:18:43 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.