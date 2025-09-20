HairDAO (HAIR) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 70.36 $ 70.36 $ 70.36 24 timer lav $ 73.92 $ 73.92 $ 73.92 24 timer høy 24 timer lav $ 70.36$ 70.36 $ 70.36 24 timer høy $ 73.92$ 73.92 $ 73.92 All Time High $ 150.38$ 150.38 $ 150.38 Laveste pris $ 2.35$ 2.35 $ 2.35 Prisendring (1H) +2.59% Prisendring (1D) +1.44% Prisendring (7D) +6.94% Prisendring (7D) +6.94%

HairDAO (HAIR) sanntidsprisen er $73.79. I løpet av de siste 24 timene har HAIR blitt handlet mellom et bunnivå på $ 70.36 og et toppnivå på $ 73.92, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAIR er $ 150.38, mens den rekordlave prisen er $ 2.35.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAIR endret seg med +2.59% i løpet av den siste timen, +1.44% over 24 timer og +6.94% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HairDAO (HAIR) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 50.91M$ 50.91M $ 50.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 112.34M$ 112.34M $ 112.34M Opplagsforsyning 694.92K 694.92K 694.92K Total forsyning 1,533,338.0 1,533,338.0 1,533,338.0

Nåværende markedsverdi på HairDAO er $ 50.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAIR er 694.92K, med en total tilgang på 1533338.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 112.34M.