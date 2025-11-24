haHYPE Pris (HAHYPE)
Sanntids haHYPE (HAHYPE) pris i dag er $ 31.29, med en 3.40% endring de siste 24 timene. Nåværende HAHYPE til USD konverteringssats er $ 31.29 per HAHYPE.
haHYPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,502,096, med en sirkulerende forsyning på 143.87K HAHYPE. I løpet av de siste 24 timene HAHYPE har den blitt handlet mellom $ 30.12(laveste) og $ 32.57 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 59.84, mens tidenes laveste notering var $ 14.81.
Kortsiktig har HAHYPE beveget seg -0.19% i løpet av den siste timen og -20.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.
Nåværende markedsverdi på haHYPE er $ 4.50M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAHYPE er 143.87K, med en total tilgang på 143867.3048972304. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 4.50M.
I løpet av i dag er prisendringen på haHYPE til USD ble $ -1.1010852595422.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på haHYPE til USD ble $ -6.5468160870.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på haHYPE til USD ble $ -9.9065109990.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på haHYPE til USD ble $ -13.98110540182138.
|Periode
|Endring (USD)
|Endring (%)
|I dag
|$ -1.1010852595422
|-3.39%
|30 dager
|$ -6.5468160870
|-20.92%
|60 dager
|$ -9.9065109990
|-31.66%
|90 dager
|$ -13.98110540182138
|-30.88%
I 2040 kan prisen på haHYPE potensielt se en vekst på 0.00%. Den kan nå en handelspris på $ --.
