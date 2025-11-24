haHYPE pris i dag

Sanntids haHYPE (HAHYPE) pris i dag er $ 31.29, med en 3.40% endring de siste 24 timene. Nåværende HAHYPE til USD konverteringssats er $ 31.29 per HAHYPE.

haHYPE rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,502,096, med en sirkulerende forsyning på 143.87K HAHYPE. I løpet av de siste 24 timene HAHYPE har den blitt handlet mellom $ 30.12(laveste) og $ 32.57 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 59.84, mens tidenes laveste notering var $ 14.81.

Kortsiktig har HAHYPE beveget seg -0.19% i løpet av den siste timen og -20.88% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

haHYPE (HAHYPE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.50M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.50M Opplagsforsyning 143.87K Total forsyning 143,867.3048972304

