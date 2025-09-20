HAGGORD (HAGGORD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.03988569 $ 0.03988569 $ 0.03988569 24 timer lav $ 0.0458409 $ 0.0458409 $ 0.0458409 24 timer høy 24 timer lav $ 0.03988569$ 0.03988569 $ 0.03988569 24 timer høy $ 0.0458409$ 0.0458409 $ 0.0458409 All Time High $ 3.52$ 3.52 $ 3.52 Laveste pris $ 0.02593092$ 0.02593092 $ 0.02593092 Prisendring (1H) -0.51% Prisendring (1D) -12.99% Prisendring (7D) -13.52% Prisendring (7D) -13.52%

HAGGORD (HAGGORD) sanntidsprisen er $0.03988605. I løpet av de siste 24 timene har HAGGORD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.03988569 og et toppnivå på $ 0.0458409, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAGGORD er $ 3.52, mens den rekordlave prisen er $ 0.02593092.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAGGORD endret seg med -0.51% i løpet av den siste timen, -12.99% over 24 timer og -13.52% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HAGGORD (HAGGORD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 1.28K$ 1.28K $ 1.28K Fullt utvannet markedsverdi $ 39.88K$ 39.88K $ 39.88K Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 999,717.0 999,717.0 999,717.0

Nåværende markedsverdi på HAGGORD er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 1.28K. Den sirkulerende forsyningen på HAGGORD er 0.00, med en total tilgang på 999717.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 39.88K.