Haedal Staked WAL pris i dag

Sanntids Haedal Staked WAL (HAWAL) pris i dag er $ 0.14875, med en 0.88% endring de siste 24 timene. Nåværende HAWAL til USD konverteringssats er $ 0.14875 per HAWAL.

Haedal Staked WAL rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 23,821, med en sirkulerende forsyning på 160.00K HAWAL. I løpet av de siste 24 timene HAWAL har den blitt handlet mellom $ 0.147323(laveste) og $ 0.15234 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.455937, mens tidenes laveste notering var $ 0.129313.

Kortsiktig har HAWAL beveget seg +0.27% i løpet av den siste timen og -20.69% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Haedal Staked WAL (HAWAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 23.82K$ 23.82K $ 23.82K Opplagsforsyning 160.00K 160.00K 160.00K Total forsyning 160,000.0 160,000.0 160,000.0

Nåværende markedsverdi på Haedal Staked WAL er $ 23.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAWAL er 160.00K, med en total tilgang på 160000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 23.82K.