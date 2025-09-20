Haedal Staked SUI (HASUI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 3.85 $ 3.85 $ 3.85 24 timer lav $ 3.96 $ 3.96 $ 3.96 24 timer høy 24 timer lav $ 3.85$ 3.85 $ 3.85 24 timer høy $ 3.96$ 3.96 $ 3.96 All Time High $ 5.6$ 5.6 $ 5.6 Laveste pris $ 0.480968$ 0.480968 $ 0.480968 Prisendring (1H) -0.19% Prisendring (1D) -2.14% Prisendring (7D) -4.12% Prisendring (7D) -4.12%

Haedal Staked SUI (HASUI) sanntidsprisen er $3.88. I løpet av de siste 24 timene har HASUI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.85 og et toppnivå på $ 3.96, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HASUI er $ 5.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.480968.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HASUI endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -4.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Haedal Staked SUI (HASUI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Volum (24 timer) $ 3.90M$ 3.90M $ 3.90M Fullt utvannet markedsverdi $ 177.60M$ 177.60M $ 177.60M Opplagsforsyning 0.00 0.00 0.00 Total forsyning 45,824,374.86722144 45,824,374.86722144 45,824,374.86722144

Nåværende markedsverdi på Haedal Staked SUI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.90M. Den sirkulerende forsyningen på HASUI er 0.00, med en total tilgang på 45824374.86722144. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.60M.