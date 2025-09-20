Dagens Haedal Staked SUI livepris er 3.88 USD. Spor prisoppdateringer for HASUI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HASUI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Haedal Staked SUI livepris er 3.88 USD. Spor prisoppdateringer for HASUI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HASUI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om HASUI

HASUI Prisinformasjon

HASUI Offisiell nettside

HASUI tokenomics

HASUI Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Haedal Staked SUI Logo

Haedal Staked SUI Pris (HASUI)

Ikke oppført

1 HASUI til USD livepris:

$3.88
$3.88$3.88
-2.10%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Haedal Staked SUI (HASUI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:18:12 (UTC+8)

Haedal Staked SUI (HASUI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 3.85
$ 3.85$ 3.85
24 timer lav
$ 3.96
$ 3.96$ 3.96
24 timer høy

$ 3.85
$ 3.85$ 3.85

$ 3.96
$ 3.96$ 3.96

$ 5.6
$ 5.6$ 5.6

$ 0.480968
$ 0.480968$ 0.480968

-0.19%

-2.14%

-4.12%

-4.12%

Haedal Staked SUI (HASUI) sanntidsprisen er $3.88. I løpet av de siste 24 timene har HASUI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 3.85 og et toppnivå på $ 3.96, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HASUI er $ 5.6, mens den rekordlave prisen er $ 0.480968.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HASUI endret seg med -0.19% i løpet av den siste timen, -2.14% over 24 timer og -4.12% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Haedal Staked SUI (HASUI) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 3.90M
$ 3.90M$ 3.90M

$ 177.60M
$ 177.60M$ 177.60M

0.00
0.00 0.00

45,824,374.86722144
45,824,374.86722144 45,824,374.86722144

Nåværende markedsverdi på Haedal Staked SUI er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 3.90M. Den sirkulerende forsyningen på HASUI er 0.00, med en total tilgang på 45824374.86722144. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 177.60M.

Haedal Staked SUI (HASUI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Haedal Staked SUI til USD ble $ -0.08510411197184.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Haedal Staked SUI til USD ble $ +0.2227740800.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Haedal Staked SUI til USD ble $ -0.2431755080.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Haedal Staked SUI til USD ble $ +1.3205069797784797.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.08510411197184-2.14%
30 dager$ +0.2227740800+5.74%
60 dager$ -0.2431755080-6.26%
90 dager$ +1.3205069797784797+51.59%

Hva er Haedal Staked SUI (HASUI)

haSUI stands for Haedal staked SUI, it is minted when you stake SUI via Haedal.This is a yield bearing token which represents your ownership of the SUI staked via Haedal.As the staking pool earns validator rewards for securing the Sui network, the value of haSUI will appreciate vs SUI. haSUI will have all primary utilities of SUI, and is usable across the Sui ecosystem.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Haedal Staked SUI (HASUI) Ressurs

Offisiell nettside

Haedal Staked SUI Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Haedal Staked SUI (HASUI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Haedal Staked SUI (HASUI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Haedal Staked SUI.

Sjekk Haedal Staked SUIprisprognosen nå!

HASUI til lokale valutaer

Haedal Staked SUI (HASUI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Haedal Staked SUI (HASUI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HASUI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Haedal Staked SUI (HASUI)

Hvor mye er Haedal Staked SUI (HASUI) verdt i dag?
Live HASUI prisen i USD er 3.88 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HASUI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HASUI til USD er $ 3.88. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Haedal Staked SUI?
Markedsverdien for HASUI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HASUI?
Den sirkulerende forsyningen av HASUI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHASUI ?
HASUI oppnådde en ATH-pris på 5.6 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HASUI?
HASUI så en ATL-pris på 0.480968 USD.
Hva er handelsvolumet til HASUI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HASUI er $ 3.90M USD.
Vil HASUI gå høyere i år?
HASUI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HASUI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:18:12 (UTC+8)

Haedal Staked SUI (HASUI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.