HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomics
HadesAI by Virtuals (HADES) Informasjon
Hades AI by Virtuals is an advanced independent whitehat AI agent designed to secure EVM-based smart contracts, detect vulnerabilities, and assess risks in cryptocurrency markets. It combines cutting-edge AI technology with blockchain expertise to provide actionable insights, safeguard digital ecosystems, and reward its users through automated profit-sharing mechanisms. With a focus on transparency, efficiency, and security, Hades AI aims to revolutionize smart contract protection and risk management across multi-chain platforms.
HadesAI by Virtuals (HADES) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HadesAI by Virtuals (HADES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
HadesAI by Virtuals (HADES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak HadesAI by Virtuals (HADES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet HADES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange HADES tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår HADESs tokenomics, kan du utforske HADES tokenets livepris!
HADES prisforutsigelse
Vil du vite hvor HADES kan være på vei? Vår HADES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.
Hvorfor bør du velge MEXC?
MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på.
Ansvarsfraskrivelse
Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.