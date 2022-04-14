HADES (HADES) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HADES (HADES), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HADES (HADES) Informasjon $HADES is the quiet force from the shadows, a smart and deadly black cat with nine lives and no fear. While Zeus watches from the light, HADES moves through the dark. He doesn’t bark. He doesn’t beg. He waits, watches, and strikes when it matters most. In the world of loud dogs and fast hype, HADES is different. He’s calm, silent, and always thinking ahead. A true underworld king. This isn’t just another meme coin. This is the other side of the story, the rise of the cat that no one saw coming. Offisiell nettside: https://hadesoneth.com/ Kjøp HADES nå!

HADES (HADES) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HADES (HADES), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K Total forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Sirkulerende forsyning: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.05K $ 8.05K $ 8.05K All-time high: $ 0.00098635 $ 0.00098635 $ 0.00098635 All-Time Low: $ 0.00008049 $ 0.00008049 $ 0.00008049 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om HADES (HADES) pris

HADES (HADES) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HADES (HADES) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HADES tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HADES tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HADESs tokenomics, kan du utforske HADES tokenets livepris!

HADES prisforutsigelse Vil du vite hvor HADES kan være på vei? Vår HADES prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HADES tokenets prisforutsigelse nå!

