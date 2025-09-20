HADES (HADES) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0$ 0 $ 0 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.87% Prisendring (1D) +0.86% Prisendring (7D) -41.71% Prisendring (7D) -41.71%

HADES (HADES) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HADES blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HADES er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HADES endret seg med -0.87% i løpet av den siste timen, +0.86% over 24 timer og -41.71% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

HADES (HADES) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 15.43K$ 15.43K $ 15.43K Opplagsforsyning 100.00M 100.00M 100.00M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Nåværende markedsverdi på HADES er $ 15.43K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HADES er 100.00M, med en total tilgang på 100000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.43K.