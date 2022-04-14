HACK ($HACK) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HACK ($HACK), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HACK ($HACK) Informasjon Hakoiri an SPL-404 project built on Solana, stands at the forefront of the NFT revolution. In collaboration with industry giants like Magic Eden, Mutant Labs, and renowned brands like Smiley, Hakoiri promises an immersive experience like no other. Our goal is to become one of the most recognized cryptocurrencies worldwide. Therefore, our next step is to demonstrate to everyone the great potential of a community-driven cryptocurrency, developing protocols and adding value around the $HACK token. Offisiell nettside: https://hakoiri.xyz/ Teknisk dokument: https://hakoiri.xyz/ Kjøp $HACK nå!

HACK ($HACK) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HACK ($HACK), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K Total forsyning: $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M Sirkulerende forsyning: $ 888.88M $ 888.88M $ 888.88M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.70K $ 6.70K $ 6.70K All-time high: $ 0.00268146 $ 0.00268146 $ 0.00268146 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om HACK ($HACK) pris

HACK ($HACK) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HACK ($HACK) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet $HACK tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange $HACK tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår $HACKs tokenomics, kan du utforske $HACK tokenets livepris!

$HACK prisforutsigelse Vil du vite hvor $HACK kan være på vei? Vår $HACK prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se $HACK tokenets prisforutsigelse nå!

