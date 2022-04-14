HachikoSolana (HACHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i HachikoSolana (HACHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

HachikoSolana (HACHI) Informasjon Hachikō's new Donation Platform is focusing on Generational Wealth while giving back to doggos in need in a sustainable and entertaining way! We are 100% Community Owned and Operated Focused on Transparency, Sustainability & Giving Back! We are partnering with Non-Profit Organizations & Animal Shelters around the World to help assist them with their costs. We are currently developing a Web3 game, TamaHachi™ which will incorporate exclusive NFTs that will directly benefit the organization's animals that you wish to sponsor. Offisiell nettside: https://hachicoin.xyz Kjøp HACHI nå!

HachikoSolana (HACHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for HachikoSolana (HACHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.32K $ 18.32K $ 18.32K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.32K $ 18.32K $ 18.32K All-time high: $ 0.01013224 $ 0.01013224 $ 0.01013224 All-Time Low: $ 0.00000972 $ 0.00000972 $ 0.00000972 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om HachikoSolana (HACHI) pris

HachikoSolana (HACHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak HachikoSolana (HACHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HACHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HACHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HACHIs tokenomics, kan du utforske HACHI tokenets livepris!

