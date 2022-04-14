Hachiko Sol (HACHI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hachiko Sol (HACHI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hachiko Sol (HACHI) Informasjon Celebrating the world's most loyal dog in crypto Hachiko is one of the most famous & legendary dog in the world from Japan Hachiko, an Akita dog born in 1923, waited at Shibuya Station daily for his owner, Professor Ueno. After Ueno's sudden death, Hachiko continued waiting at the station for almost 10 years, becoming a symbol of loyalty worldwide. The Hachiko Memecoin symbolizes loyalty and perseverance, inspired by Hachiko's story. In the volatile crypto world, it aims to build a lasting, trustworthy community focused on long-term value and commitment to the project. Offisiell nettside: https://www.hachiko-token.com Kjøp HACHI nå!

Hachiko Sol (HACHI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hachiko Sol (HACHI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 76.42K $ 76.42K $ 76.42K Total forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M Sirkulerende forsyning: $ 999.56M $ 999.56M $ 999.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 76.42K $ 76.42K $ 76.42K All-time high: $ 0.00424685 $ 0.00424685 $ 0.00424685 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Hachiko Sol (HACHI) pris

Hachiko Sol (HACHI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hachiko Sol (HACHI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HACHI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HACHI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HACHIs tokenomics, kan du utforske HACHI tokenets livepris!

HACHI prisforutsigelse Vil du vite hvor HACHI kan være på vei? Vår HACHI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HACHI tokenets prisforutsigelse nå!

