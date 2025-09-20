Hachiko Sol (HACHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00424685$ 0.00424685 $ 0.00424685 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +1.83% Prisendring (1D) +19.39% Prisendring (7D) +34.82% Prisendring (7D) +34.82%

Hachiko Sol (HACHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HACHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HACHI er $ 0.00424685, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HACHI endret seg med +1.83% i løpet av den siste timen, +19.39% over 24 timer og +34.82% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hachiko Sol (HACHI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 79.87K$ 79.87K $ 79.87K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 79.87K$ 79.87K $ 79.87K Opplagsforsyning 999.57M 999.57M 999.57M Total forsyning 999,565,031.42786 999,565,031.42786 999,565,031.42786

Nåværende markedsverdi på Hachiko Sol er $ 79.87K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HACHI er 999.57M, med en total tilgang på 999565031.42786. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 79.87K.