Dagens Hachiko Inu livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HACHI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HACHI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Hachiko Inu Logo

Hachiko Inu Pris (HACHI)

Ikke oppført

1 HACHI til USD livepris:

$0.00000000002727
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Hachiko Inu (HACHI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:17:40 (UTC+8)

Hachiko Inu (HACHI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
24 timer lav
$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0
$ 0
$ 0
--

--

-0.46%

-0.46%

Hachiko Inu (HACHI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HACHI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HACHI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HACHI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -0.46% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hachiko Inu (HACHI) Markedsinformasjon

$ 0.00
$ 21.75
$ 27.27K
0.00
1.0e+15
Nåværende markedsverdi på Hachiko Inu er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 21.75. Den sirkulerende forsyningen på HACHI er 0.00, med en total tilgang på 1.0e+15. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 27.27K.

Hachiko Inu (HACHI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Hachiko Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Hachiko Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Hachiko Inu til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Hachiko Inu til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0-10.27%
60 dager$ 0+34.68%
90 dager$ 0--

Hva er Hachiko Inu (HACHI)

Inspired by the legendary tale of Hachiko, the Akita dog who faithfully waited for his owner for nearly ten years. Hachiko's incredible story, where he waited at Shibuya Station almost 3600 days after his owner's passing, made him recognized as the most loyal dog known to man.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Hachiko Inu (HACHI) Ressurs

Offisiell nettside

Hachiko Inu Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Hachiko Inu (HACHI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Hachiko Inu (HACHI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Hachiko Inu.

Sjekk Hachiko Inuprisprognosen nå!

HACHI til lokale valutaer

Hachiko Inu (HACHI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Hachiko Inu (HACHI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HACHI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Hachiko Inu (HACHI)

Hvor mye er Hachiko Inu (HACHI) verdt i dag?
Live HACHI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HACHI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HACHI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Hachiko Inu?
Markedsverdien for HACHI er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HACHI?
Den sirkulerende forsyningen av HACHI er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHACHI ?
HACHI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HACHI?
HACHI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HACHI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HACHI er $ 21.75 USD.
Vil HACHI gå høyere i år?
HACHI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HACHI prisprognosen for en mer grundig analyse.
