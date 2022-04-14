Hacash (HAC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Hacash (HAC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Hacash (HAC) Informasjon Hacash is a peer-to-peer currency system that inherits Satoshi Nakamoto's vision, offering the same decentralization and security as Bitcoin. However, Hacash(HAC) enables what Bitcoin cannot in a fully decentralized setting: the adjustment of monetary supply as needed to stabilize purchasing power. The currency system comprises three different types of Proof of Work (PoW) coins: HACD, BTC, and HAC. These are fairly distributed without pre-mine or centralized management. Furthermore, Hacash is a programmable PoW Layer 1. It addresses the issues of low security and state bloat in Ethereum's smart contract, which reduce the degree of decentralization. Its technical architecture is divided into three layers: layer 1 is mainly used for the creation, distribution and settlement of 3 currencies, layer 2 facilitates large-scale instant payment through a channel chain payment network, and the layer 3 supports various Rollups and multi-chain technologies. Offisiell nettside: https://hacash.org/ Teknisk dokument: https://hacash.org/whitepaper.pdf Kjøp HAC nå!

Hacash (HAC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hacash (HAC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 891.58K $ 891.58K $ 891.58K Total forsyning: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Sirkulerende forsyning: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 891.61K $ 891.61K $ 891.61K All-time high: $ 46.68 $ 46.68 $ 46.68 All-Time Low: $ 0.308666 $ 0.308666 $ 0.308666 Nåværende pris: $ 0.591162 $ 0.591162 $ 0.591162 Lær mer om Hacash (HAC) pris

Hacash (HAC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hacash (HAC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HAC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HAC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HACs tokenomics, kan du utforske HAC tokenets livepris!

