Hacash Diamond (HACD) Informasjon Hacash Diamond (HACD) is the native currency and a Non-Fungible Token (NFT) on Hacash layer 1. Each HACD is uniquely composed of six letters inscription, randomly generated from the characters WTYUIAHXVMEKBSZN, resulting in a total of 16,777,216 possible HACDs. The first HACD, featuring the letters "NHMYYM," was mined and generated through a bidding process on May 16, 2019. Similar to Bitcoin, HACD has a finite total supply and is produced through mining. However, a maximum of 58 HACDs can be mined each day, with the mining difficulty continuously increasing. Theoretically, it would take about 800 years to mine all HACDs, but like gold, they have a defined total quantity that can never be fully mined. In terms of currency usage, HACD is primarily utilized for value storage. The production of HACD requires not only mining but also bidding using HAC(Hacash). The completed bids result in the destruction of HAC, thus regulating HAC's supply to maintain its purchasing power stability. In the NFT space, HACD is recognized as the first Proof of Work (PoW) NFT, and daily on-chain auction NFT. It is also referred to as a "visual Bitcoin." Additionally, each HACD can be transformed into different artistic forms based on unique generative art rules, known as PoW generative art, adding to its value as a unique art collectible. Offisiell nettside: https://hacd.it/HACD Teknisk dokument: https://hacash.org/whitepaper.pdf Kjøp HACD nå!

Hacash Diamond (HACD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Hacash Diamond (HACD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M Total forsyning: $ 118.45K $ 118.45K $ 118.45K Sirkulerende forsyning: $ 118.45K $ 118.45K $ 118.45K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.07M $ 1.07M $ 1.07M All-time high: $ 802.49 $ 802.49 $ 802.49 All-Time Low: $ 5.89 $ 5.89 $ 5.89 Nåværende pris: $ 9.07 $ 9.07 $ 9.07 Lær mer om Hacash Diamond (HACD) pris

Hacash Diamond (HACD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Hacash Diamond (HACD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HACD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HACD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HACDs tokenomics, kan du utforske HACD tokenets livepris!

HACD prisforutsigelse Vil du vite hvor HACD kan være på vei? Vår HACD prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

