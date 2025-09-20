Hacash Diamond (HACD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 9.52 $ 9.52 $ 9.52 24 timer lav $ 11.12 $ 11.12 $ 11.12 24 timer høy 24 timer lav $ 9.52$ 9.52 $ 9.52 24 timer høy $ 11.12$ 11.12 $ 11.12 All Time High $ 802.49$ 802.49 $ 802.49 Laveste pris $ 5.89$ 5.89 $ 5.89 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) -4.17% Prisendring (7D) +0.47% Prisendring (7D) +0.47%

Hacash Diamond (HACD) sanntidsprisen er $10.04. I løpet av de siste 24 timene har HACD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 9.52 og et toppnivå på $ 11.12, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HACD er $ 802.49, mens den rekordlave prisen er $ 5.89.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HACD endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, -4.17% over 24 timer og +0.47% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hacash Diamond (HACD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 1.19M$ 1.19M $ 1.19M Opplagsforsyning 118.36K 118.36K 118.36K Total forsyning 118,361.0 118,361.0 118,361.0

Nåværende markedsverdi på Hacash Diamond er $ 1.19M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HACD er 118.36K, med en total tilgang på 118361.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 1.19M.