Hacash (HAC) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.621266 $ 0.621266 $ 0.621266 24 timer lav $ 0.680084 $ 0.680084 $ 0.680084 24 timer høy 24 timer lav $ 0.621266$ 0.621266 $ 0.621266 24 timer høy $ 0.680084$ 0.680084 $ 0.680084 All Time High $ 46.68$ 46.68 $ 46.68 Laveste pris $ 0.308666$ 0.308666 $ 0.308666 Prisendring (1H) +0.23% Prisendring (1D) +2.87% Prisendring (7D) +26.56% Prisendring (7D) +26.56%

Hacash (HAC) sanntidsprisen er $0.644703. I løpet av de siste 24 timene har HAC blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.621266 og et toppnivå på $ 0.680084, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HAC er $ 46.68, mens den rekordlave prisen er $ 0.308666.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HAC endret seg med +0.23% i løpet av den siste timen, +2.87% over 24 timer og +26.56% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Hacash (HAC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 970.24K$ 970.24K $ 970.24K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 970.26K$ 970.26K $ 970.26K Opplagsforsyning 1.50M 1.50M 1.50M Total forsyning 1,504,976.91377908 1,504,976.91377908 1,504,976.91377908

Nåværende markedsverdi på Hacash er $ 970.24K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HAC er 1.50M, med en total tilgang på 1504976.91377908. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 970.26K.