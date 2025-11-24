Habitat pris i dag

Sanntids Habitat (HABITAT) pris i dag er $ 0.05206, med en 1.18% endring de siste 24 timene. Nåværende HABITAT til USD konverteringssats er $ 0.05206 per HABITAT.

Habitat rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 3,830,140, med en sirkulerende forsyning på 73.56M HABITAT. I løpet av de siste 24 timene HABITAT har den blitt handlet mellom $ 0.050644(laveste) og $ 0.052915 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.173107, mens tidenes laveste notering var $ 0.04370948.

Kortsiktig har HABITAT beveget seg +1.62% i løpet av den siste timen og -19.51% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Habitat (HABITAT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 3.83M$ 3.83M $ 3.83M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 5.21M$ 5.21M $ 5.21M Opplagsforsyning 73.56M 73.56M 73.56M Total forsyning 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003 99,999,839.57773003

Nåværende markedsverdi på Habitat er $ 3.83M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HABITAT er 73.56M, med en total tilgang på 99999839.57773003. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 5.21M.