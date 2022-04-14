Habi (HABI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Habi (HABI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Habi (HABI) Informasjon Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth. Offisiell nettside: https://www.habiflys.com Kjøp HABI nå!

Habi (HABI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Habi (HABI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K Total forsyning: $ 990.93M $ 990.93M $ 990.93M Sirkulerende forsyning: $ 990.93M $ 990.93M $ 990.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 12.20K $ 12.20K $ 12.20K All-time high: $ 0.00042665 $ 0.00042665 $ 0.00042665 All-Time Low: $ 0.00000575 $ 0.00000575 $ 0.00000575 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Habi (HABI) pris

Habi (HABI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Habi (HABI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet HABI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange HABI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår HABIs tokenomics, kan du utforske HABI tokenets livepris!

HABI prisforutsigelse Vil du vite hvor HABI kan være på vei? Vår HABI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se HABI tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!