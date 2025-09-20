Dagens Habi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HABI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HABI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Habi livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for HABI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk HABI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Habi Logo

Habi Pris (HABI)

Ikke oppført

1 HABI til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Habi (HABI) Live prisdiagram
Habi (HABI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Habi (HABI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har HABI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HABI er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HABI endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og 0.00% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Habi (HABI) Markedsinformasjon

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

--
----

$ 12.20K
$ 12.20K$ 12.20K

990.93M
990.93M 990.93M

990,934,213.304761
990,934,213.304761 990,934,213.304761

Nåværende markedsverdi på Habi er $ 12.20K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HABI er 990.93M, med en total tilgang på 990934213.304761. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.20K.

Habi (HABI) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Habi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Habi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Habi til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Habi til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+0.54%
60 dager$ 0+2.53%
90 dager$ 0--

Hva er Habi (HABI)

Habi is a project on the Solana blockchain centered around a whimsical flying rabbit named Habi, who embarks on a global adventure driven by his love for music. The project includes the creation of a Music Bot and the exploration of diverse musical cultures worldwide. Habi captures the essence of each locale through photographs, documenting his journey. The project aims to showcase the transformative power of music and Habi's pursuit of the legendary 1 Billion Market Cap, ultimately reflecting on themes of fulfillment and generational wealth.

Habi (HABI) Ressurs

Habi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Habi (HABI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Habi (HABI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Habi.

Sjekk Habiprisprognosen nå!

HABI til lokale valutaer

Habi (HABI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Habi (HABI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om HABI tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Habi (HABI)

Hvor mye er Habi (HABI) verdt i dag?
Live HABI prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende HABI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på HABI til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Habi?
Markedsverdien for HABI er $ 12.20K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av HABI?
Den sirkulerende forsyningen av HABI er 990.93M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forHABI ?
HABI oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på HABI?
HABI så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til HABI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for HABI er -- USD.
Vil HABI gå høyere i år?
HABI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut HABI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.