H4SHFund (H4SH) Prisinformasjon (USD)

H4SHFund (H4SH) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har H4SH blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til H4SH er $ 0.00174306, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har H4SH endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.65% over 24 timer og +15.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

H4SHFund (H4SH) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 103.47K$ 103.47K $ 103.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 104.09K$ 104.09K $ 104.09K Opplagsforsyning 994.04M 994.04M 994.04M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på H4SHFund er $ 103.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på H4SH er 994.04M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 104.09K.