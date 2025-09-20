H2 Finance ($H2) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00170205 24 timer høy $ 0.00177217 All Time High $ 0.066501 Laveste pris $ 0 Prisendring (1H) +0.31% Prisendring (1D) -2.20% Prisendring (7D) -11.90%

H2 Finance ($H2) sanntidsprisen er $0.00172434. I løpet av de siste 24 timene har $H2 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00170205 og et toppnivå på $ 0.00177217, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $H2 er $ 0.066501, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $H2 endret seg med +0.31% i løpet av den siste timen, -2.20% over 24 timer og -11.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

H2 Finance ($H2) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.22M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.79M Opplagsforsyning 706.16M Total forsyning 7,416,403,445.22286

Nåværende markedsverdi på H2 Finance er $ 1.22M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $H2 er 706.16M, med en total tilgang på 7416403445.22286. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.79M.