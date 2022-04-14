H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenomics Oppdag viktig innsikt i H1DR4 by Virtuals (H1DR4), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Informasjon What is H1DR4_Agent? H1DR4 is an advanced AI agent developed under the G.A.M.E. Protocol framework, aimed at transforming how we interact with and analyze digital information. By integrating agentic features on the X platform, H1DR4 monitors trending topics worldwide, engages with media outlets, fact-checks information leveraging OSINT and web search, and reports findings in real time. Its primary mission is to detect inaccuracies, uncover new leads, and assist in resolving both ongoing and unresolved cases by connecting real-time data with historical evidence. Offisiell nettside: https://www.h1dr4.dev/ Teknisk dokument: https://medium.com/@wexbt/h1dr4-6b6fdc119514 Kjøp H1DR4 nå!

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for H1DR4 by Virtuals (H1DR4), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 239.58K $ 239.58K $ 239.58K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 239.58K $ 239.58K $ 239.58K All-time high: $ 0.01014832 $ 0.01014832 $ 0.01014832 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00023899 $ 0.00023899 $ 0.00023899 Lær mer om H1DR4 by Virtuals (H1DR4) pris

H1DR4 by Virtuals (H1DR4) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak H1DR4 by Virtuals (H1DR4) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet H1DR4 tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange H1DR4 tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår H1DR4s tokenomics, kan du utforske H1DR4 tokenets livepris!

