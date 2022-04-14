Gyroscope GYD (GYD) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gyroscope GYD (GYD), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gyroscope GYD (GYD) Informasjon GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers. Offisiell nettside: https://gyro.finance/ Kjøp GYD nå!

Gyroscope GYD (GYD) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gyroscope GYD (GYD), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 24.15M $ 24.15M $ 24.15M Total forsyning: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M Sirkulerende forsyning: $ 24.21M $ 24.21M $ 24.21M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 24.15M $ 24.15M $ 24.15M All-time high: $ 1.049 $ 1.049 $ 1.049 All-Time Low: $ 0.961033 $ 0.961033 $ 0.961033 Nåværende pris: $ 0.997395 $ 0.997395 $ 0.997395 Lær mer om Gyroscope GYD (GYD) pris

Gyroscope GYD (GYD) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gyroscope GYD (GYD) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GYD tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GYD tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GYDs tokenomics, kan du utforske GYD tokenets livepris!

