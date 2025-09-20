Dagens Gyroscope GYD livepris er 0.998104 USD. Spor prisoppdateringer for GYD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GYD pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Gyroscope GYD livepris er 0.998104 USD. Spor prisoppdateringer for GYD til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk GYD pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Gyroscope GYD Pris (GYD)

1 GYD til USD livepris:

$0.998104
-0.10%1D
Gyroscope GYD (GYD) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 10:11:19 (UTC+8)

Gyroscope GYD (GYD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.991829
24 timer lav
$ 1.001
24 timer høy

$ 0.991829
$ 1.001
$ 1.049
$ 0.961033
-0.07%

-0.19%

-0.10%

-0.10%

Gyroscope GYD (GYD) sanntidsprisen er $0.998104. I løpet av de siste 24 timene har GYD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.991829 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYD er $ 1.049, mens den rekordlave prisen er $ 0.961033.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYD endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gyroscope GYD (GYD) Markedsinformasjon

$ 24.16M
--
$ 24.16M
24.21M
24,208,960.0029494
Nåværende markedsverdi på Gyroscope GYD er $ 24.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYD er 24.21M, med en total tilgang på 24208960.0029494. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.16M.

Gyroscope GYD (GYD) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Gyroscope GYD til USD ble $ -0.0019551196068165.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Gyroscope GYD til USD ble $ -0.0007734307.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Gyroscope GYD til USD ble $ -0.0018638594.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Gyroscope GYD til USD ble $ -0.0011022338586961.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0019551196068165-0.19%
30 dager$ -0.0007734307-0.07%
60 dager$ -0.0018638594-0.18%
90 dager$ -0.0011022338586961-0.11%

Hva er Gyroscope GYD (GYD)

GYD is a resilient stablecoin with risk control on auto-pilot. GYD is fully backed by a set of assets with fundamental innovations in risk control built in at the protocol level to automate diversification and redundancy. These innovations include automated risk diversification rules, optimized minting and redemption design that guides the protocol on how to use reserve assets to maintain stability, and multiple layers of redundancy in price feeds and circuit breakers.

Gyroscope GYD (GYD) Ressurs

Offisiell nettside

Gyroscope GYD Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Gyroscope GYD (GYD) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Gyroscope GYD (GYD) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Gyroscope GYD.

Sjekk Gyroscope GYDprisprognosen nå!

GYD til lokale valutaer

Gyroscope GYD (GYD) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Gyroscope GYD (GYD) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om GYD tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Gyroscope GYD (GYD)

Hvor mye er Gyroscope GYD (GYD) verdt i dag?
Live GYD prisen i USD er 0.998104 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende GYD-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på GYD til USD er $ 0.998104. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Gyroscope GYD?
Markedsverdien for GYD er $ 24.16M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av GYD?
Den sirkulerende forsyningen av GYD er 24.21M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forGYD ?
GYD oppnådde en ATH-pris på 1.049 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på GYD?
GYD så en ATL-pris på 0.961033 USD.
Hva er handelsvolumet til GYD?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for GYD er -- USD.
Vil GYD gå høyere i år?
GYD kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut GYD prisprognosen for en mer grundig analyse.
Gyroscope GYD (GYD) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

