Gyroscope GYD (GYD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.991829 $ 0.991829 $ 0.991829 24 timer lav $ 1.001 $ 1.001 $ 1.001 24 timer høy 24 timer lav $ 0.991829$ 0.991829 $ 0.991829 24 timer høy $ 1.001$ 1.001 $ 1.001 All Time High $ 1.049$ 1.049 $ 1.049 Laveste pris $ 0.961033$ 0.961033 $ 0.961033 Prisendring (1H) -0.07% Prisendring (1D) -0.19% Prisendring (7D) -0.10% Prisendring (7D) -0.10%

Gyroscope GYD (GYD) sanntidsprisen er $0.998104. I løpet av de siste 24 timene har GYD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.991829 og et toppnivå på $ 1.001, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYD er $ 1.049, mens den rekordlave prisen er $ 0.961033.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYD endret seg med -0.07% i løpet av den siste timen, -0.19% over 24 timer og -0.10% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gyroscope GYD (GYD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 24.16M$ 24.16M $ 24.16M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 24.16M$ 24.16M $ 24.16M Opplagsforsyning 24.21M 24.21M 24.21M Total forsyning 24,208,960.0029494 24,208,960.0029494 24,208,960.0029494

Nåværende markedsverdi på Gyroscope GYD er $ 24.16M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYD er 24.21M, med en total tilgang på 24208960.0029494. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 24.16M.