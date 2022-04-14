Gyoza (GYOZA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gyoza (GYOZA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gyoza (GYOZA) Informasjon GYOZA is an access token that allows users to get various parsed data from the blockchain in the form of telegram bot alerts. Main goal is to provide holders with many possible types of "alpha". Blockchain analysis by a number of different bots allows us to receive information on what's going on live. Unusual volume spikes, known profitable wallets trades, insider accumulation. Data about all above allows making assesments of the token price movement in the future. All algorithms are being constantly upgraded with the help of the community! Second approach of GYOZA is passive income for the holders. We have an algorithmic trading bot that tries to find good entries on big trading pairs like ETH/USD and BTC/USD, allowing users to get into potentially profitable positions. Offisiell nettside: https://gyoza.wtf/ Teknisk dokument: https://gyoza.gitbook.io/gyoza-docs/ Kjøp GYOZA nå!

Gyoza (GYOZA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gyoza (GYOZA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 285.20K $ 285.20K $ 285.20K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 986.86M $ 986.86M $ 986.86M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 289.00K $ 289.00K $ 289.00K All-time high: $ 0.00428771 $ 0.00428771 $ 0.00428771 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00028906 $ 0.00028906 $ 0.00028906 Lær mer om Gyoza (GYOZA) pris

Gyoza (GYOZA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gyoza (GYOZA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GYOZA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GYOZA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GYOZAs tokenomics, kan du utforske GYOZA tokenets livepris!

GYOZA prisforutsigelse Vil du vite hvor GYOZA kan være på vei? Vår GYOZA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GYOZA tokenets prisforutsigelse nå!

