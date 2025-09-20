Gyoza (GYOZA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00428771$ 0.00428771 $ 0.00428771 Laveste pris $ 0.00028737$ 0.00028737 $ 0.00028737 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -15.83% Prisendring (7D) -15.83%

Gyoza (GYOZA) sanntidsprisen er $0.00033134. I løpet av de siste 24 timene har GYOZA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til GYOZA er $ 0.00428771, mens den rekordlave prisen er $ 0.00028737.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har GYOZA endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -15.83% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gyoza (GYOZA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 326.98K$ 326.98K $ 326.98K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 331.34K$ 331.34K $ 331.34K Opplagsforsyning 986.86M 986.86M 986.86M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Gyoza er $ 326.98K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på GYOZA er 986.86M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 331.34K.