Gym Network (GYMNET) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gym Network (GYMNET), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gym Network (GYMNET) Informasjon GYM NETWORK is a fully decentralized protocol operating on the Binance Smart Chain. It combines optimal yields with high rewards for its users and also provides an additional earnings mechanism through the built in affiliate system. Offisiell nettside: https://gymnetwork.io/ Kjøp GYMNET nå!

Gym Network (GYMNET) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gym Network (GYMNET), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 2.72M Total forsyning: $ 499.40M Sirkulerende forsyning: $ 124.80M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 10.90M All-time high: $ 1.9 All-Time Low: $ 0.00362167 Nåværende pris: $ 0.02176065 Lær mer om Gym Network (GYMNET) pris

Gym Network (GYMNET) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gym Network (GYMNET) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GYMNET tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GYMNET tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GYMNETs tokenomics, kan du utforske GYMNET tokenets livepris!

GYMNET prisforutsigelse Vil du vite hvor GYMNET kan være på vei? Vår GYMNET prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se GYMNET tokenets prisforutsigelse nå!

